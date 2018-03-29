Суперлига: Николаев сенсационно громит Будивельник в плей-офф

В четверг стартовали четвертьфинальные серии плей-офф баскетбольной Суперлиги Украины. Громкая сенсация грянула в Киеве , где действующий чемпион "Будивельник", финишировавший в регулярном чемпионате на третьем месте, был разгромлен "Николаевым" - 63:82.

Хозяевам лишь в первой половине удалось сражаться на равных со своим соперником. Однако в начале третьей четверти николаевцы выполнили несколько удачных бросков из-за дуги, что позволило им уйти в отрыв. Переломить ход игры и хотя бы приблизиться к гостям "строителям" так и не удалось. "Мы провалили сегодняшнюю игру. Надеюсь, что через два дня в Николаеве мы покажем совсем другой баскетбол. Добавить больше нечего", - заявил лидер "Будивельника" Артур Дроздов.

Напомним, что в четвертьфинале плей-офф команды проводят серии до двух побед.

Баскетбол. Чемпионат Украины 2017-2018. Суперлига.

Плей-офф

Четвертьфинал (до двух побед)

29 марта

Химик - БИПА - 80:69

Будивельник - Николаев - 63:82

Черкасские Мавпы - Политехник - 128:89