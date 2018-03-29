Вратарский автогол: забрось мяч в ворота. Футбол

Курьезный вратарский автогол принес победу команде "Фасил Кетема" с минимальным счетом 1:0 над "Велвало Эдигарт" в матче чемпионата Эфиопии по футболу. В одном из эпизодов голкипер "Велвало" спас команду, но через несколько секунд сделал то, чего никто от него не ожидал. Очевидно, что вратарь пытался вбросить мяч рукой вперед, но у него получился... нелепейший автогол, который принес в итоге победу сопернику.

В эфиопской Премьер-лиге "Велвало" после 16 матчей с 16-ю очками занимает 13-е место, всего на два балла выше зоны вылета, а вот "Фасил" идет на пятой позиции всего в четырех очках ниже лидера.


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