Майкл Джордан - самый богатый из мира спорта

Регулярный сезон в НБА заканчивается, и каждая команда должна сыграть еще несколько матчей. У "Шарлот Хорнетс" очень маленькие теоретические шансы на плей-офф с последнего места в Восточной конференции, с которыми они могут расстаться завтра вечером. Это будет означать, что команда пропустит плей-офф в 11-й раз из последних 14 сезонов с момента его возрождения в 2004 году.

Легенда НБА Майкл Джордан приобрел команду в 2010 году, но пока не может повторить свои успехи, которых добился в качестве игрока. Джордан выиграл шесть титулов с "Чикаго Буллс", а "Хорнетс" даже не прошел ни одного раунда в плей-офф, после того, как Майкл стал их владельцем.

Несмотря на отсутствие успеха на поле, "Хорнетс" - является огромным инвестиционным успехом для Джордана. Он стал миноритарным акционером клуба с 2006 года, прежде чем выкупил франшизу за 175 миллионов долларов в 2010 году, в основном в виде обязательств по наследованию. В феврале Forbes оценил команду в 1,05 миллиарда долларов, включая долг в размере 150 миллионов долларов. Джордан владеет примерно 90% "Хорнетс".

Растущая стоимость команды и успехе бренда Jordan, который является частью Nike, увеличили состояние бывшего баскетболиста до 1,65 миллиарда долларов. За последние 12 месяцев рост составил 350 миллионов долларов. 55-летний Джордан в данный момент занимает 1 477-е место среди самых богатых людей в мире, поднявшись на 90 мест выше, чем в прошлом году. Он также является 455-м самым богатым человеком в Соединенных Штатах Америки.


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