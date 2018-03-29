Украина на майском сборе сыграет с африканцами и европейцами. Футбол

Как известно, национальная команда Украины вновь соберется 23 мая. Об этом сообщил главный тренер сборной Андрей Шевченко. Подготовка будет проходить в Украине, а вот контрольные матчи снова пройдут за рубежом. Предстоящие соперники все еще определяются.

Как стало известно телеканалам "Футбол" из собственных источников, контракты со спарринг-партнерами практически подписаны. Первый матч Украина проведет против африканской команды, которая сыграет на ЧМ-2018. Им мог быть Египет, но сейчас этот вариант маловероятен. Другая сборная - европейская, которая играла на Евро-2016.

ФФУ вела переговоры со сборной Южной Кореи. Но с ними не удалось договориться относительно даты поединка, информирует "Футбол NEWS".