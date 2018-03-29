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"Ворскла" должна тренерскому штабу за 15 месяцев. Футбол Тренерам и административному персоналу «Ворсклы» задолжали заработную плату за 15 месяцев. Руководство «Ворсклы» задолжало футболистам еще за октябрь 2017 года. Василий Сачко. Фото: vorskla.com.ua Игроки полтавского клуба вовремя получают только около 20% заработной платы. Основную часть доходов футболистам выплачивают приблизительно раз в 2-3 месяца. Также никто не отменял систему премирования. Одним из условий аттестации клуба в УПЛ на следующий сезон являются подписи всех футболистов , которые подтверждают, что у клуба нет задолженностей за прошедший год. На данный момент ни один футболист не подписал этот документ. Команда требует погасить задолженность за четыре месяца 2017 года. Также отмечается, что задолженность перед тренерско-административным штабом составляет 15 месяцев, причем сумму долга урезали на 30% в принудительном порядке. Тренерско-административному штабу руководство клуба поставило ультиматум - либо соглашаться с данными условиями, либо покинуть клуб. Footboom

Спорт-Экспресс

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