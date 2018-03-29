Конте: у нас есть две проблемы с Куртуа и Кристенсеном

Главный тренер "Челси" Антонио Конте заявил, что будет следить за физическим состоянием Тибо Куртуа и Андреаса Кристенсена в преддверии воскресного дерби с "Тоттенхэмом".

"Мы должны проверить пару ситуаций в случае с Куртуа и Кристенсеном, - говорит Конте, которого цитирует клубная пресс-служба. - Мы посмотрим, каким будет их физическое состояние, смогут ли они сыграть в воскресенье с "Тоттенхэмом". На данный момент очень сложно с точностью сказать, каким будет мой выбор в воскресенье. Сначала мы должны проверить эти ситуации.

Необходимо подождать три дня, после чего я приму оптимальное решение относительно состава на воскресный матч. Несомненно, у нас есть две проблемы с Куртуа и Кристенсеном, которые мы должны проверить, но важнее всего, чтобы мы находились в должной физической форме и были способны провести хороший матч. Я должен принять оптимальное решение".