На стадионе одного из городов-организаторов ЧМ-2018 до сих пор нет поля. Футбол

Такими темпами к началу мундиаля можно не поспеть

Международная федерация футбола (ФИФА) выражает обеспокоенность по поводу готовности стадиона в Самаре в связи с отсутствием поля, но арена должна быть сдана до 28 апреля, заявил РИА Новости генеральный директор оргкомитета "РоSSия-2018" Алексей Сорокин.

Отметим, Самара является одним из городов-организаторов ЧМ-2018 по футболу.

Стадион "Самара Арена" рассчитан на 45 тыс. зрителей, примет шесть матчей чемпионата мира: встречи группового этапа Коста-Рика - Сербия (17 июня), Дания - Австралия (21 июня), Уругвай - РоSSия (25 июня) и Сенегал - Колумбия (28 июня), а также по одной игре 1/8 и 1/4 финала.