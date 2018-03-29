Тренер Паркера: У Джошуа не стеклянная челюсть

Кевин Барри - наставник чемпиона мира по версии WBO Джозефа Паркера, которому 31 марта в Кардиффе предстоит встретиться с действующим обладателем титулов WBA/IBF/IBO в дивизионе Энтони Джошуа – признался, что впечатлен стойкостью будущего соперника своего подопечного.

По словам Барри, заявления команды Паркера о слабом подбородке Джошуа – часть маркетинговой стратегии перед боем. "Джошуа действительно завоевал британскую публику, особенно после битвы против Владимира Кличко, - отметил Барри в интервью WBN. - Но будем честными: Владимир уже приближался к завершению своей карьеры, но все же едва не вынес Джошуа. Паркер – молодой боец, он «не на старых ногах». В Англии из Джошуа сделали звезду, но это не влияет на Джозефа. Давайте не забывать, что Паркер еще не проигрывал и моложе Джошуа. Я уверен, что как боксер он лучше Энтони. В супертяжелом весе может произойти всякое, и все может решить один удар. Очень возможно, что будут проверены подбородки обоих бойцов. Я не верю, что у Джошуа стеклянная челюсть. Я видел, как он много раз принимал чистые удары и понимаю, что он достаточно крепкий парень. Мы сознательно говорили о слабом подбородке Джошуа до и после подписания контракта на бой. Это помогло раскрутить бренд Джозефа Паркера в Великобритании".


Terrikon со ссылкой на klitschko-brothers.com


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