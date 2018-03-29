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НБА: Топ-10 моментов игрового дня Национальная баскетбольная ассоциация представила десятку лучших моментов прошедшего игрового дня регулярного чемпионата. Напомним, что в первенстве прошли восемь матчей: Орландо - Бруклин - 104:111 (33:36, 18:22, 30:27, 23:26)

Филадельфия - Нью-Йорк - 118:101 (37:28, 30:35, 26:17, 25:21)

Шарлотт - Кливленд - 105:118 (26:22, 28:42, 24:31, 27:23)

Мемфис - Портленд - 108:103 (20:28, 33:30, 23:23, 32:22)

Миннесота - Атланта - 126:114 (34:32, 31:25, 33:31, 28:26)

В составе "Тимбервлувз" самым результативным стал Карл-Энтони Таунс, оформивший дабл-дабл - 56 очков и 15 подборов! Юта - Бостон - 94:97 (24:18, 15:30, 32:19, 23:30)

Финикс - Клипперс - 99:111 (32:27, 24:31, 26:27, 17:26)

Лейкерс - Даллас - 103:93 (32:34, 23:22, 27:25, 21:12)



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