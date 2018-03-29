НБА: Топ-10 моментов игрового дня
Национальная баскетбольная ассоциация представила десятку лучших моментов прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.
Напомним, что в первенстве прошли восемь матчей:
Орландо - Бруклин - 104:111 (33:36, 18:22, 30:27, 23:26)
Филадельфия - Нью-Йорк - 118:101 (37:28, 30:35, 26:17, 25:21)
Шарлотт - Кливленд - 105:118 (26:22, 28:42, 24:31, 27:23)
Мемфис - Портленд - 108:103 (20:28, 33:30, 23:23, 32:22)
Миннесота - Атланта - 126:114 (34:32, 31:25, 33:31, 28:26)
В составе "Тимбервлувз" самым результативным стал Карл-Энтони Таунс, оформивший дабл-дабл - 56 очков и 15 подборов!
Юта - Бостон - 94:97 (24:18, 15:30, 32:19, 23:30)
Финикс - Клипперс - 99:111 (32:27, 24:31, 26:27, 17:26)
Лейкерс - Даллас - 103:93 (32:34, 23:22, 27:25, 21:12)
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
29.03.2018 12:04