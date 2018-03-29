Не испытываю к Усику никакого негатива, - Гассиев

До боя осталось полтора месяца

Чемпион мира в первом тяжёлом весе по версиям WBA и IBF россиянин Мурат Гассиев заявил, что он не испытывает никакого негатива к чемпиону мира по двум версиям - WBO и WBC украинцу Александру Усику.

"Три недели назад я начал тренировки и можно сказать, что уже готовы к бою. Мы с Александром профессионалы, спортсмены и просто должны делать свою работу. Я не испытываю к Усику никакого негатива. Встреча на ринге покажет, как всё будет, а пока я не могу делать прогнозы на будущее, но я готов ко всему", - сообщил Гассиев Garnek Media.

Напомним, финал Всемирной суперсерии бокса (WBSS) между Гассиевым и Усиком состоится 11 мая, предположительно в Саудовской Аравии.