Не испытываю к Усику никакого негатива, - Гассиев
До боя осталось полтора месяца
Чемпион мира в первом тяжёлом весе по версиям WBA и IBF россиянин Мурат Гассиев заявил, что он не испытывает никакого негатива к чемпиону мира по двум версиям - WBO и WBC украинцу Александру Усику.
"Три недели назад я начал тренировки и можно сказать, что уже готовы к бою. Мы с Александром профессионалы, спортсмены и просто должны делать свою работу. Я не испытываю к Усику никакого негатива. Встреча на ринге покажет, как всё будет, а пока я не могу делать прогнозы на будущее, но я готов ко всему", - сообщил Гассиев Garnek Media.
Напомним, финал Всемирной суперсерии бокса (WBSS) между Гассиевым и Усиком состоится 11 мая, предположительно в Саудовской Аравии.
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29.03.2018 12:04