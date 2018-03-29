Виктор Захаров: Мы целый год работали ради этого

Нападающий дончан Виктор Захаров поделился своими эмоциями от завоеванного чемпионства.

"Всегда приятно выигрывать любой чемпионат. Мы целый год работали ради этого, чтобы в конце сезона все закончилось именно так. Так что сегодня мы рады и счастливы.

Это был хороший, тяжелый матч. Ребята молодцы – выполнили задачу и смогли победить. Задача была как можно быстрее выиграть 4 матча, на выезде одну игру проиграли, поэтому готовились, не хотели откладывать серию на "позже". Вся игра была волнительная, не каждый день такие игры решающие, но повторюсь – все ребята молодцы, справились.

Третий сезон подряд на церемонию выхожу с флагом Украины. Этот флаг у нас с 16 года, когда команда возродилась, мне пришла в голову идея сделать этот флаг. Он висит у нас в раздевалке на видном месте. В такие моменты, когда выигрываем чемпионат, я обязательно его беру с собой".


Terrikon со ссылкой на ХК Донбасс


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