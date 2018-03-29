Витер: Значит нами, тренерами, все было правильно сделано

Главный тренер ХК "Донбасс" Сергей Витер подвел итоги сезона.

"Хороший матч получился и вообще хорошая серия. "Кременчук" дал нам бой, но мы справились. Проиграли одну игру на выезде, хотели там все закончить, но зато сегодня получился такой праздник. В каждом матче есть моменты, когда внутри начинаешь волноваться, но приходится себя сдерживать, чтобы не повлиять на ребят.

Самым сложным стало то, что в этом году очень много новых игроков, нужно было сплотиться. У нас это получилось. Я могу сказать, что были очень тяжелые дни, когда ребятам приходилось, скажу по-простому, "вкалывать". Но они выдержали и в целом сезон получился удачным.

Я бы не хотел выделять кого-то одного, потому что работала вся команда. Я благодарен игрокам, которые остались вне заявки ради команды. Понятно было, что не все смогут выйти на лед. Здорово, что к финалу команда подошла без травм и после этой игры травм тоже нет. Значит нами, тренерами, все было правильно сделано. Дальше отдохнем чуть-чуть, и опять работать".