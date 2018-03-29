Саввиди дисквалифицировали на три года, ПАОК лишили очков. Футбол

Печально известный президент греческого ПАОКа Иван Саввиди был отстранен от футбольной деятельности в течение трех лет и ему не будет разрешено находиться на любом футбольном стадионе в течение этого периода, потому что он стал главным действующим лицом во время инцидента в конце дерби с АЕКом. Тогда роSSийский бизнесмен вышел на футбольное поле с пистолетом, когда при счете 0:0 не был засчитан гол ПАОКа из-за офсайда. Кроме того, Саввиди был оштрафован на 100 тысяч евро.

Что касается ПАОКа, то с команды сняты три очка в текущем сезоне, кроме этого, они начнут следующий чемпионат с пассивом в два очка. АЕКу в дерби засчитана техническая победа со счетом 3:0. Следующие три домашних матча на стадионе "Тумба" ПАОК проведет без болельщиков, и клуб оштрафован на 63 тысячи евро.

После инцидента Саввиди извинился, а греческое правительство приостановило проведение чемпионата. ФИФА официально предупредила Федерацию футбола Греции о возможном исключении из организации и приостановлении участия всех греческих команд в международных турнирах из-за широко распространенного насилия на стадионах.

Напомним, что немногим ранее ПАОКу был засчитано техническое поражение со счетом 0:3 в несостоявшемся матче с "Олимпиакосом" из-за попадания предмета в голову тренера пиррейской команды.


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