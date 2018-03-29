Ибрагимович может дебютировать за Гэлакси уже 31 марта. Футбол
Главный тренер «Лос-Анджелес Гэлакси» Зиги Шмид считает, что шведский новичок клуба Златан Ибрагимович может дебютировать за команду уже 31 марта — через неделю после оформления трансфера.
«Ибра любит играть, ему нравятся трудности. Если вы спросите, готов ли он будет сыграть все 90 минут, то ответ будет отрицательным. Но если вопрос стоит иначе — будет ли он играть в нашем следующем матче, то скажу, что это возможно. Мы же говорим об Ибрагимовиче, а не о простом смертном.
Златан – великий футболист, он играл как единственного форварда, так и в связке с кем-то. Он играл в схеме с тремя форвардами и идеально впишется в тактические построения нашей команды», - цитирует Шмида L'Equipe.
Напомним, что на прошлой неделе Златан Ибрагимович и его бывший клуб «Манчестер Юнайтед» объявили о досрочном расторжении контракта. Таким образом, в США швед отправился свободным агентом. Сегодня Златан должен прибыть в расположение новой команды, а уже через два дня «Гэлакси» предстоит сыграть в дерби с ФК «Лос-Анджелес».
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
29.03.2018 10:07
29.03.2018 11:13