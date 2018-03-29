Ибрагимович может дебютировать за Гэлакси уже 31 марта. Футбол

Главный тренер «Лос-Анджелес Гэлакси» Зиги Шмид считает, что шведский новичок клуба Златан Ибрагимович может дебютировать за команду уже 31 марта — через неделю после оформления трансфера.

«Ибра любит играть, ему нравятся трудности. Если вы спросите, готов ли он будет сыграть все 90 минут, то ответ будет отрицательным. Но если вопрос стоит иначе — будет ли он играть в нашем следующем матче, то скажу, что это возможно. Мы же говорим об Ибрагимовиче, а не о простом смертном.

Златан – великий футболист, он играл как единственного форварда, так и в связке с кем-то. Он играл в схеме с тремя форвардами и идеально впишется в тактические построения нашей команды», - цитирует Шмида L'Equipe.