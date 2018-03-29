Турнир претендентов: До Карлсена добрался Каруана

Американец Фабиано Каруана стал победителем проходившего в Берлине турнира претендентов и теперь в ноябре сыграет в чемпионском матче с Магнусом Карлсеном.

Ситуация перед последним туром складывалась таким образом, что на победу в турнире при определенных раскладах могли претендовать сразу четыре гроссмейстера. Двое из них играли между собой: Карякин против Дина Лижэня. Соперники разыграли испанскую партию, ничем друг друга не удивив по выходу из дебюта.

Победитель турнира претендентов Фабиано КАРУАНА. Фото: worldchess.com

Победа по заказу всегда сложна, но если к ней идти, то какими-то рискованными ходами. Карякин же не предпринял ничего особенного, даже имея белые фигуры. Во всяком случае, из дебюта китаец вышел с очень прочной позицией, вскрыть которую было бы невероятно сложно.

Карякин попытался через ферзевый фланг, но Дин Лижэнь тут же закрыл такую возможность. Черные играли точнее и надежнее. В итоге соперники согласились на ничью - первыми среди претендентов на победу в турнире. Дин Лижэнь так и остался непобежденным в Берлине, но и выиграл всего лишь одну партию.

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Крамник и Мамедьяров довольно предсказуемо разыграли каталонское начало. И азербайджанский гроссмейстер, по всей видимости, до определенного момента играл по домашней заготовке. Белые опережали черных в развитии, но при этом Крамник думал гораздо дольше. Мамедьяров вполне мог играть надежно, но предпочел рискнуть. Он ушел ферзем на а6, загнав главную фигуру в довольно странную позицию.

Соперники разменяли ладьи, а потом после серии ходов Мамедьяров, имевший лишнюю, но бесполезную в позиционном плане пешку, предложил разменять ферзей. Крамник отказался. Он играл очень активно и креативно, заставив соперника ошибиться. Черные двинули по горизонтали ладью, подставившись под проигрышный ход слоном на g5. Но экс-чемпион мира этот ход не нашел.

Ну а дальше были мучительные попытки Мамедьярова добиться победы. Он остался с конем и слоном и двумя лишними пешками против ладьи Крамника, но ничейная по оценке компьютера позиция таковой и осталась.

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К тому моменту борьбу вели только Грищук и Каруана. Ведь аутсайдеры Левон Аронян и Уэсли Со свою партию завершили вничью самыми первыми, потратив 30 ходов и решив не мешать остальным.

Американский гроссмейстер, потерпевший черными в русской партии жестокое поражение от Карякина в 12-м туре, все равно выбрал именно этот дебют в партии с Грищуком. Белые пытались что-то придумать, но Каруана действовал предельно надежно. Даже в ситуациях, когда он мог делать обостряющий ход, американец предпочитал сначала обезопасить все свои фигуры. Не выдержал в итоге Грищук, не просчитавший всех рисков от вскрытия игры

Он сыграл конем на d4, открыв своего ферзя и напав на черного. Но Каруана все сделал четко - он взял белого ферзя конем. Возможно, Грищук ждал иного хода от американца, но именно его желание пойти на обострение стало фатальным. К тому же, он взял слона соперника не той ладьей, ухудшив свою позицию.

Получив преимущество, Каруана начал допускать ошибки. Он погнался за пешкой на b4, хотя атаковав ладьей пешку на g2, он получал гарантированно выигранную позицию. Причем очень красиво выигранную. Но он пошел самым длинным путем. Шансов выиграть у белых не было, а черным нужно было просто доиграть партию.

И тут произошел интересный момент. Каруана, позиция которого была точно не проигрышной, прошел к другим игровым столам, убедился, что все сыграли вничью, и вернулся к своему столу. Он мог предложить Грищуку ничью, но не стал этого делать. Он решил доиграть, как настоящий победитель.

Прошел первый контроль, второй контроль, и в итоге Каруана нашел выигрышные ходы. Те самые, которые привели его к матчу с Карлсеном в Лондоне. Заслуженно ли это? Итоговая таблица не оставляет в этом никаких сомнений. Каруана показал лучший результат в претенденстских турнирах (9 очков из 14) и на одно очко опередил Мамедьярова и Карякина.

Андрей ШИТИХИН, Спорт-Экспресс

БЕРЛИН. Турнир претендентов. 14-й тур. Грищук (2767, РоSSия) - Каруана (2784, США) - 0:1. Ничьи: Карякин (2763, РоSSия) - Дин Лижэнь (Китай), Крамник (2800, РоSSия) - Мамедьяров (2809, Азербайджан), Аронян (2794, Армения) - Со (2799, США).

Итог: Каруана - 9, Мамедьяров, Карякин - 8, Дин Лижэнь - 7,5, Крамник, Грищук - 6,5, Со - 6, Аронян - 4,5.

Матч на первенство мира, 9-28 ноября в Лондоне: Карлсен - Каруана.