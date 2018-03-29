Саутгейт: Нет причины, по которой Деле Алли не поедет на ЧМ

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт - о кадровой ситуации в национальной команде накануне Чемпионата мира 2018.

«Не думаю, что кто-то из игроков потерял шансы попасть в заявку. Несколько ребят не получили шанса сыграть в товарищеских матчах, хотя были вызваны, но мы будем следить за ними до конца сезона. Бороться за попадание в заявку будут 30 или 31 игрок, и никто из нас не знает, что произойдёт в следующие восемь недель

У меня есть проблема, поскольку в атаке у нас могут сыграть Маркус Рашфорд, Джесси Лингард, Рахим Стерлинг, Гарри Кейн, Алекс Окслейд-Чемберлен и Джейми Варди, то есть выбор огромен. Я не вижу вариантов, при которых кто-либо из этих игроков не поедет в РоSSию, но мне нужно будет принять соответствующие решения.

Деле Алли перестал попадать в основу команды? Нет причины, по которой Алли не поедет на ЧМ, и он может сыграть там большую роль. У него есть такая способность, и я буду внимательно наблюдать за ним в следующие недели. Мы хотим, чтобы была конкуренция за место в составе, но не было никакого скрытого мотива в том, чтобы обойтись без него. Мы хотели снова посмотреть на Рахима, но Деле по-прежнему является важным игроком для нас. Он остаётся в обойме», — рассказал наставник англичан.


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