Болбат: Постараемся, чтобы матч с Динамо стал праздником для болельщиков

«Мариуполь» к матчу с «Динамо» готовится на собственной базе, на натуральном покрытии. Александр Бабич к игре подходит тщательно: хватает и силовой работы, и тактических упражнений.

В лазарет команды попал Роже Гомис. Сенегалец получил травму мышцы ноги, срок возврата пока неизвестен. Под вопросом участие двух игроков молодежной сборной Украины - Андрея Борячука и Игоря Кирюханцева. Остальные готовятся в общей группе и с нетерпением ожидают матча с киевлянами.

Напомним, на матч первого круга в Мариуполь «Динамо» не поехало и получило техническое поражение.

Александр Насонов:

- Конечно, мы ожидаем «Динамо», мы хотели с ними сыграть еще в первом круге. Не мы виновники того, что они не приехали. Мы хотели с ними сыграть и вот наконец-то дома сыграем.

Сергей Болбат:

- Тогда хотелось тоже сыграть, но не сложилось. Поэтому сейчас то желание, которое было тогда, перенесем на этот поединок. Я думаю, и мы, и «Динамо» будем стараться показать свою лучшую игру и сделать праздник для болельщиков.

Андрей Борячук:

- У меня повреждение боковой связки. МРТ показало, что нужна неделя восстановления, но я не успел восстановиться. Попробовал потренироваться, травма беспокоила, поэтому не играл.