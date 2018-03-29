Сафронов: Не верилось, что мы действительно вышли на Евро. Футбол

Защитник сборной Украины U-19 Александр Сафронов поделился своим мнением о выходе команды на Евро-2018. Напомним, что футболист «Днепра-1» отметился забитыми голами в матчах отборочого турнира против Сербии и Румынии.

«До последнего не верилось, что мы действительно вышли на Евро. В матче против Румынии повторили то, что сделали против Сербии, и снова забили два гола в последние 10-15 минут. Все были шокированы, и это состояние длится до сих пор.

Большую роль в этом успехе сыграл как тренерский штаб, так и весь коллектив. Какие-то сборные сильны индивидуально, а мы сильны командно. Поле было не в лучшем состоянии из-за плохих погодных условий, но это не повлияло на итоговый результат», — цитирует Сафронова официальный сайт ФФУ.

Добавим, что Евро-2018 будет проходить в Финляндии с 16 по 29 июля. Кроме сине-желтых, в форуме примут участие команды хозяев (дебютанты), а также Англии (обладатель титула), Италии, Франции, Португалии, Турции и Норвегии. Жеребьевка финальной части Евро-2018 состоится 30 мая.


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