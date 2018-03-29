Владельцы миланского "Интера" продают клуб за 600 млн евро

Хозяева неудовлетворены результатами клуба

Владелец контрольного пакета акций "Интера" компания Suning Group планирует продать миланский клуб за 600 млн евро, сообщает Corriere della Sera.

При этом издание уточняет, что китайский конгломерат намерен заняться другими, более выгодными, проектами.

Причиной такого решения стали неудовлетворительные результаты клуба, а также действие финансового fair play в Европе.

Напомним, что компания приобрела "Интер" в июне 2016 года, завладев 68,55 процента акций. Другим пакетом владеет президент клуба Эрик Тохир, который участвует в жизни клуба лишь номинально.

В настоящее время "Интер" расположился на 4-й строчке турнирной таблицы чемпионата Италии и рискует не попасть на следующий год в Лигу Чемпионов.