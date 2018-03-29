Посольство США в Москве отказало сборной РФ по вольной борьбе в визах для участия в Кубке мира

МИД РФ назвал этот акт проявлением дискриминации

Посольство США в Москве отказало сборной РФ по вольной борьбе в визах для участия в Кубке мира

Посольство США в Москве отказало сборной РФ по вольной борьбе в проведении собеседований для выдачи виз для участия в Кубке мира.

Свой отказ дипломатический орган США аргументировал нехваткой консульского персонала.

В свою очередь, официальный представитель МИД РоSSии Мария Захарова сообщила, что невыдачей американской стороной виз роSSийским спортсменам по вольной борьбе, посольство США проявило прямую и открытую дискриминацию.

Отметим, Кубок мира по вольной борьбе пройдет в Айова-Сити (США) 7-8 апреля.


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