Посольство США в Москве отказало сборной РФ по вольной борьбе в визах для участия в Кубке мира
МИД РФ назвал этот акт проявлением дискриминации
Посольство США в Москве отказало сборной РФ по вольной борьбе в проведении собеседований для выдачи виз для участия в Кубке мира.
Свой отказ дипломатический орган США аргументировал нехваткой консульского персонала.
В свою очередь, официальный представитель МИД РоSSии Мария Захарова сообщила, что невыдачей американской стороной виз роSSийским спортсменам по вольной борьбе, посольство США проявило прямую и открытую дискриминацию.
Отметим, Кубок мира по вольной борьбе пройдет в Айова-Сити (США) 7-8 апреля.
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