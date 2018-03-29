Лацио рассчитывает получить за Савича свыше 90 миллионов евро. Футбол

Спортивный директор «Лацио» Игли Таре рассказал о ситуации с полузащитником команды Сергеем Милинковичем-Савичем, которым интересуются европейские топ-клубы.

«Не знаю, сколько он может стоить, и не хочу даже думать об этом. В любом случае это сумма свыше 90 миллионов евро. Сергей для нас крайне важен и еще не достиг своего потолка. Его пример показывает, что хороших игроков всегда можно найти и развить.

Хочу прояснить: «Лацио» никогда не определял на него цену и ничего за него не просил. Прошлым летом мы получали по нему более или менее сопоставимые предложения, но не рассматривали их.

Интерес к Сергею сохраняется, но ничего конкретного. Я не вел переговоров по нему с «Реалом», он к нам не обращался», – приводит слова Таре Sportitalia.

Ранее сообщалось, что видеть Сергея Милинковича-Савича в своем составе хотят «Ювентус», «Реал», «Барселона», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ».

В этом сезоне сербский футболист сыграл 37 матчей на всех турнирах, забив 11 мячей и отдав четыре голевые передачи.