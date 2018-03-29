Наингголан лишен прав и оштрафован за вождение в нетрезвом виде. Футбол

Бельгийский суд признал полузащитника «Ромы» Раджу Наингголана виновным в вождении автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, что в марте прошлого года, после матча Бельгия – Греция (1:1), 29-летний хавбек вместе с другом посетил ночной клуб, а затем, около 7 часов утра, полиция задержала игрока за рулем Audi A1. Тест на содержание алкоголя в крови показал 0,82 промилле.

Сам футболист изначально отрицал выдвинутые в его адрес обвинения. Наингголан сперва утверждал, что машину вел его друг, а он просто оказался за рулем припаркованного транспортного средства, но позже футболист признал вину.

Добавим, что это не первый скандальный инцидент с хавбеком римского клуба. В новогоднюю ночь Наингголан опубликовал видео, в котором он употреблял алкоголь, курил и позволял себе нецензурную лексику. Тогда хавбек был оштрафован на 100 тысяч евро и пропустил матч «Ромы» с «Аталантой» (1:2). Также сообщалось, что по итогам этого скандала футболист мог потерять место в сборной Бельгии.