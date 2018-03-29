Александр КАРАВАЕВ: "У меня сработала чуйка"

Защитник сборной Украины Александр Караваев прокомментировал свой гол в товарищеском матче против Японии.
 
«Похожий момент у меня был с Саудовской Аравией, только я тогда поздно включился.
Фото Александр КАРАВАЕВ: "У меня сработала чуйка"
69-я минута. Точный удар Александра КАРАВАЕВА принес победу подопечным Андрея Шевченко. Фото Павла КУБАНОВА, "СЭ" в Украине"
 
У нас есть задание, чтобы мы поджимались ближе к воротам соперника, чтобы была компактность в случае потери мяча, и мы могли его сразу отобрать.
 
Я видел, что идет атака, и когда Евгений Коноплянка уже обыгрывал соперника и делал передачу под себя, то у меня сработала чуйка.
 
Я видел, что мяч идет как раз в мою зону, но думал, что он задержится, а он как раз между двух защитников прошелся и прямо мне на ногу.
 
Я принял и пробил в дальний угол, который был свободным. Тем более, было много людей в штрафной - вратарю было тяжело».
 


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