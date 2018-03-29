Нойер: Визит допинг-офицеров меня сильно удивил. Футбол

Представители антидопингового агенства Германии на днях посетили футболиста «Баварии» Мануэля Нойера. Голкипер сообщил, что появление сотрудников агенства связано со слухом о применении им запрещенной процедуры аутогемотерапии (подкожное или внутримышечное введение пациенту собственной крови, взятой из вены).

«Слухи об аутогемотерапии появились за пределами клуба, ни один представитель «Баварии» об этом не говорил. Понятно, к таким «сообщениям» надо относиться с изрядной долей скептицизма, но разговоры об аутогемотерапии мне показались странными. На самом деле я прибегнул к лечению стволовыми клетками. Их брали из костного мозга бедра и применяли для укрепления кости, ведь после трех переломов в одном месте она становится хрупкой и истощенной. Мне нужна была такая терапия, и она сработала.

Самое смешное, что, после того как пошли разговоры об этом, через два-три часа ко мне заявились допинг-офицеры. Так это и устроено в Германии: что-то подобное публикуется, затем следует звонок из Бонна — и приходят офицеры. Это может произойти, даже если время контроля ещё не пришло. Меня это удивило», — цитирует Нойера пресс-служба «Баварии».


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