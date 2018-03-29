Аньелли: Надеюсь, что видеоповторы в ЛЧ появятся к 2020 году

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли одобрил идею внедрения системы видеопомощи арбитрам (VAR) в матчах Лиги чемпионов. Напомним, что в сентябре Аньелли был избран главой Ассоциации европейских клубов.

«VAR ввели в Италии, Германии, в некоторых международных турнирах, также он будет задействован на ЧМ-2018. Обратной дороги нет, это необратимый процесс, однако мы должны уважать временные рамки УЕФА . Надеемся, что в Лиге чемпионов VAR будет внедрен к 2020 году», – сказал Аньелли.

Возможное нововведение прокомментировал и глава УЕФА Александер Чеферин.

«Мы пока не обсуждали это с клубами, но перед тем, как VAR будет введена в Лиге чемпионов, она должна быть отлажена идеально. Технологии могут быть полезны арбитрам, но система еще не готова», – отметил Чеферин.