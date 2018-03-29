Роналдиньо был в шаге от перехода в МЮ в 2003-м

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо вспомнил, как чуть не перешел в английский «Манчестер Юнайтед».

«Я почти перешел в «МЮ». Президент «Барселоны» Сандро Росель давно меня спрашивал: «Если я стану президентом «Барселоны», ты перейдешь к нам?» Я ответил положительно.

В 2003-м я уже уладил почти все детали контракта с «Юнайтед», мой переход должен был состояться в течение ближайших двух суток, но мне позвонил Росель и сказал, что он будет участвовать в выборах президента «Барсы».

Я обещал ему, что я перейду к нему. Это были быстрые переговоры. Я сказал англичанам, что я предпочел «Барселону». Это было правильное решение.

Бразильцы любят «Барселону». Я очень скучаю по клубу. Провел там пять замечательных лет, клуб очень ценит талантливых игроков», – приводит слова Роналдиньо FourFourTwo.


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