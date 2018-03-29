СМИ: Эвертон уволит Эллардайса и пригласит Фонсеку

Руководство «Эвертона» намерено произвести замену на посту главного тренера. По информации издания Mirror, в конце этого сезона английский клуб уволит нынешнего наставника Сэма Эллардайса, поскольку не видит перспектив при дальнейшей работе специалиста.

Как утверждает источник, на его место руководство «Эвертона» рассчитывает пригласить действующего главного тренера донецкого «Шахтера» Паулу Фонсеку. Именно португальский специалист возглавляет шорт-лист «ирисок». Англичане намерены заполучить тренера ближайшим летом, когда у Фонсеки завершится соглашение с «Шахтером».

Напомним, что ранее португальский наставник заявлял, что «Шахтер» предложил ему продлить действующее соглашение, однако он еще не принял окончательного решения насчет своего будущего.

«Шахтер» уже предложил мне продлить контракт, мы ведем переговоры. Я пока не решил, оставаться мне или уходить. Были и другие предложения, но теперь я должен обдумать, что лучше для моей карьеры», – сказал Фонсека.

Добавим, что Паулу Фонсека возглавил «Шахтер» в 2016 году после ухода из команды Мирчи Луческу.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Ребров: В Саудовской Аравии нужно уметь идти на компромиссы. ФутболРебров: В Саудовской Аравии нужно уметь идти на компромиссы. Футбол
Новая трагедия: сердечный приступ американского баскетболиста на площадке Новая трагедия: сердечный приступ американского баскетболиста на площадке
Во время матча с Уэльсом игроки сборной Китая заклеили татуировки скотчем. ФутболВо время матча с Уэльсом игроки сборной Китая заклеили татуировки скотчем. Футбол
НБА: результаты матчей 23 мартаНБА: результаты матчей 23 марта
Португалия в Женеве оказалась за тайм разгромлена НидерландамиПортугалия в Женеве оказалась за тайм разгромлена Нидерландами
Блок рекламы


Похожие новости
Куман: Увольнение из Эвертона было сложным для меняКуман: Увольнение из Эвертона было сложным для меня
Эвертон по-прежнему следит за ФонсекойЭвертон по-прежнему следит за Фонсекой
Руни рассчитывает начать тренерскую карьеру в Эвертоне. ФутболРуни рассчитывает начать тренерскую карьеру в Эвертоне. Футбол
Реал планирует пригласить Куртуа. ФутболРеал планирует пригласить Куртуа. Футбол
"Верона" уволит тренера после массовой акции протеста?"Верона" уволит тренера после массовой акции протеста?
Уолкотт: Руни повлиял на мое решение перейти в Эвертон. ФутболУолкотт: Руни повлиял на мое решение перейти в Эвертон. Футбол
Эвертон оценил Уолкотта в 20 миллионов фунтовЭвертон оценил Уолкотта в 20 миллионов фунтов
Фанаты требуют уволить Ди ФранческоФанаты требуют уволить Ди Франческо
"Ливерпуль" обыграл "Эвертон" и вышел в 1/16 финала Кубка Англии"Ливерпуль" обыграл "Эвертон" и вышел в 1/16 финала Кубка Англии
Кубок Англии: звездный новичок Ливерпуля принес победу над ЭвертономКубок Англии: звездный новичок Ливерпуля принес победу над Эвертоном
Последние новости
Подгружаем последние новости