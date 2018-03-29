СМИ: Эвертон уволит Эллардайса и пригласит Фонсеку

Руководство «Эвертона» намерено произвести замену на посту главного тренера. По информации издания Mirror, в конце этого сезона английский клуб уволит нынешнего наставника Сэма Эллардайса, поскольку не видит перспектив при дальнейшей работе специалиста.

Как утверждает источник, на его место руководство «Эвертона» рассчитывает пригласить действующего главного тренера донецкого «Шахтера» Паулу Фонсеку. Именно португальский специалист возглавляет шорт-лист «ирисок». Англичане намерены заполучить тренера ближайшим летом, когда у Фонсеки завершится соглашение с «Шахтером».

Напомним, что ранее португальский наставник заявлял, что «Шахтер» предложил ему продлить действующее соглашение, однако он еще не принял окончательного решения насчет своего будущего.

«Шахтер» уже предложил мне продлить контракт, мы ведем переговоры. Я пока не решил, оставаться мне или уходить. Были и другие предложения, но теперь я должен обдумать, что лучше для моей карьеры», – сказал Фонсека.

Добавим, что Паулу Фонсека возглавил «Шахтер» в 2016 году после ухода из команды Мирчи Луческу.