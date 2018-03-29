Шевченко хотел бы попробовать себя в роли клубного тренера. Футбол

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в интервью итальянской прессе прокомментировал возможность своей работы в клубном футболе.

«Сейчас я сконцентрирован на национальной команде Украины, но с нетерпением жду, когда мне представится возможность поработать в футбольном клубе. Там можно сделать гораздо больше, работая с игроками каждый день.

Я хотел бы построить успешную команду и показывать с ней хороший футбол. Мне нравится играть с быстрыми пасами, грамотно использовать свободные зоны соперника, сохранять агрессивный и высокий прессинг. Я на старте своей тренерской карьеры, и мне предстоит ещё многое доказать, прежде чем меня признают высококлассным специалистом.

Опыт, полученный во время игровой карьеры, помогает мне в работе с командой. У меня было достаточно тяжелых моментов за время клубных выступлений. Когда я вернулся в «Милан» после травмы, всё складывалось не так хорошо, и я изо всех сил пытался обрести былую форму. Когда всё идёт хорошо, вы перестаёте это ценить. Но когда вы сталкиваетесь с трудностями, поднимаетесь на ноги и снова оказываетесь на вершине, вы цените это гораздо больше», — цитирует Шевченко Sky Sport Italia.