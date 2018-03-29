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НБА: результаты матчей 29 марта Восемь матчей регулярного чемпионата состоялись в Национальной баскетбольной ассоциации. Орландо - Бруклин - 104:111 (33:36, 18:22, 30:27, 23:26)

ОМ: Вучевич - 24+15 подборов, Хезоня - 23

БН: Расселл - 16+12 передач, Леверт - 16 Филадельфия - Нью-Йорк - 118:101 (37:28, 30:35, 26:17, 25:21)

ФС: Шарич - 26+14 подборов, Редик - 21

НН: Бизли, Мудиай - по 22, Берк - 18, Кантер - 17+14 подборов Шарлотт - Кливленд - 105:118 (26:22, 28:42, 24:31, 27:23)

ШХ: Уокер - 21, Ховард - 19+10 подборов

КК: Джеймс - 41+10 подборов, Смит - 19 Мемфис - Портленд - 108:103 (20:28, 33:30, 23:23, 32:22)

МГ: Брукс М. - 21, Брукс Д. - 18

ПТ: Маккалум - 42, Болдуин - 15 Миннесота - Атланта - 126:114 (34:32, 31:25, 33:31, 28:26)

МТ: Таунс - 56+15 подборов, Уиггинс - 17

АХ: Мускала - 24, Принс - 21, Тэйлор - 20 Юта - Бостон - 94:97 (24:18, 15:30, 32:19, 23:30)

ЮД: Митчелл - 22, Краудер - 16

БС: Браун - 21, Тэйтум - 16 Финикс - Клипперс - 99:111 (32:27, 24:31, 26:27, 17:26)

ФС: Улис - 23, Джексон - 18

ЛК: Харрис - 27, Риверс - 18 Лейкерс - Даллас - 103:93 (32:34, 23:22, 27:25, 21:12)

ЛЛ: Лопез - 22, Рэндл - 20+10 подборов

ДМ: Барнс - 17, Смит - 14

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