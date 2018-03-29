НХЛ: Филадельфия откладывает выход в плей-офф для Вашингтона и Торонто
Четыре матча регулярного чемпионата состоялись в Национальной хоккейной лиге.
2017-18, Чемпионат НХЛ. Игровой день 2018-03-29. Результаты всех матчей
"Торонто" - "Флорида" - 4:3 (3:1, 0:1, 1:1)
"Торонто" оказался на пороге плей-офф в Восточной конференции после победы над "Флоридой". Джеймс Ван Римсдайк забил свой 200-й гол НХЛ. Также в составе "Кленовых листьев" отличились Митч Марнер, Патрик Марло и Остон Мэттьюс. У "Пантерс" дубль на счету Джонатана Юбердо. Еще одна шайба за Евгением Дадоновым.
"Вашингтон" - "Рейнджерс" - 3:2 ОТ (1:1, 0:0, 1:1, 1:0)
Гол Евгения Кузнецова на 38-й секунде овертайма принес "Вашингтону" победу над "Рейнджерс". Кевин Хейз и Райан Спунер дважды выводили гостей вперед, но Андре Бураковски и Ларс Эллер восстанавливали равновесие.
"Вегас" - "Аризона" - 2:3 (1:2, 1:1, 0:0)
После победы над "Тампой" один из аутсайдеров сезона "Аризона" обыграла еще одного лидера лиги. "Голден Найтс" дважды отыгрывался по ходу встречи, благодаря шайбам Эрика Хаулы и Алекса Така, тем не менее, "Койотиз" каждый раз выходили вперед. Дубль в составе гостей за Кевином Коннотоном. Еще одна шайба в активе Рихарда Паника.
"Колорадо" - "Филадельфия" - 1:2 (0:2, 1:0, 0:0)
Поражение "Филадельфии" выводило в плей-офф "Вашингтон" и "Торонто", но "Флайерз" отложили это событие, обыграв "Колорадо". В составе "Летчиков" отличились Клод Жиру и Иван Проворов. Шайбу в составе "Эвеланш" на свой счет записал Мэттью Нието.
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