Сабатини покинул Интер, Бранка на подходе
Китайские владельцы итальянского "Интера" "Suning Group" подтвердили, что Вальтер Сабатини покинул должность технического координатора.
Сабатини был нанят прошлым летом, чтобы координировать внешние трансферы "Интера", а также трансферы между миланским клубом и китайским "Цзянсу Сунин". Однако по сообщениям итальянской прессы, Сабатини остался недоволен ограниченностью действий и подал в отставку. Напомним, что "Интер" практически заморозил трансферную деятельность, чтобы не нарушить правила финансового фэйр-плей.
"Suning Sports и Вальтер Сабатини достигли соглашения о досрочном прекращении контракта", - говорится в официальном заявлении.
Тем временем бывший президент "Интера" Массимо Моратти посоветовал клубу вновь назначить Марко Бранку на пост спортивного директора, который остался вакантен.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
28.03.2018 15:16