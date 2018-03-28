Сабатини покинул Интер, Бранка на подходе

Китайские владельцы итальянского "Интера" "Suning Group" подтвердили, что Вальтер Сабатини покинул должность технического координатора.

Сабатини был нанят прошлым летом, чтобы координировать внешние трансферы "Интера", а также трансферы между миланским клубом и китайским "Цзянсу Сунин". Однако по сообщениям итальянской прессы, Сабатини остался недоволен ограниченностью действий и подал в отставку. Напомним, что "Интер" практически заморозил трансферную деятельность, чтобы не нарушить правила финансового фэйр-плей.

"Suning Sports и Вальтер Сабатини достигли соглашения о досрочном прекращении контракта", - говорится в официальном заявлении.

Тем временем бывший президент "Интера" Массимо Моратти посоветовал клубу вновь назначить Марко Бранку на пост спортивного директора, который остался вакантен.