Ван дер Варт: Дайте 500 миллионов и я тоже приведу команду в четвертьфинал ЛЧ. Футбол

Бывший футболист "Тоттенхэма" и "Реала" Рафаэль ван дер Варт потроллил команду Хосепа Гвардиолы "Манчестер Сити", заявив, что лидерство "горожан" обусловлено размером чековой книжки владельцев клуба.

"Все сегодня хвалят "Манчестер Сити" и жалуются на "Арсенал", но, честно говоря, вы должны видеть определенные вещи, - цитирует игрока Goal. - Если бы вы или я возглавили "Сити" и вам перевели пятьсот миллионов евро на трансферы, мы также могли бы привести команду в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Если у вас есть много денег, вы можете купить кого угодно. Это стыдно, что клубы сегодня покупают игроков за 222 миллиона долларов, как это сделал "ПСЖ".

В данный момент 35-летний экс-футболист сборной Голландии защищает цвета датского клуба "Мидтьюлланн".


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