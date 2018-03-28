Рамос: Мы знали, как играть против Аргентины и мы отлично справились. Футбол

Защитник сборной Испании Серхио Рамос не считает свою команду фаворитом чемпионата мира по футболу 2018 года даже после разгрома сборной Аргентины (6:1) в контрольном поединке команд.

Отвечая на вопросы представителей СМИ , капитан "Реала" выразил уверенность, что в команде нет шапкозакидательских настроений.

"Все в команде остаются спокойными, никто не видит себя с Кубком мира, - цитирует Рамоса Cadena Cope. - Лидерство Иско? Я не его отец. Я его напарник и его друг. Я даю ему советы, основанные на моем собственном опыте, чтобы он мог принимать правильные решения.

Аргентина - отличная команда, и они были сильными, особенно в первом тайме. Однако мы знали, как играть против них и мы отлично справились".