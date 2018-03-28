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НБА: Топ-10 моментов игрового дня Национальная баскетбольная ассоциация представила десятку лучших моментов прошедшего игрового дня регулярного чемпионата. Вашему вниманию моменты с участием Денниса Смита (Даллас), Милоша Теодосича (Клипперс), Джру Холидея (Нью-Орлеан), Келли Олиника (Даллас), Леброна Джеймса и Ларри Нэнса (оба - Кливленд), Паскаля Сиакама (Торонто), Нене (Хьюстон), Якоба Пёлтля (Торонто), Дуэйна Уэйда (Майами) и Делона Райта (Торонто). Напомним, что сегодня в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись восемь матчей регулярного чемпионата. Вашингтон - Сан-Антонио - 116:106 (21:24, 38:21, 29:21, 28:40)

Торонто - Денвер - 114:110 (25:23, 33:35, 24:27, 32:25)

Майами - Кливленд - 98:79 (29:18, 25:16, 21:25, 23:20)

Хьюстон - Чикаго - 118:86 (31:23, 29:16, 27:18, 31:29)

Нью-Орлеан - Портленд - 103:107 (24:20, 25:26, 26:25, 28:36)

Сакраменто - Даллас - 97:103 (20:25, 25:28, 25:22, 27:28)

Голден Стэйт - Индиана - 81:92 (27:18, 21:21, 22:29, 11:24)

Клипперс - Милуоки - 105:98 (35:29, 27:27, 16:26, 27:16)

Terrikon

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