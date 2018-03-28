Суперлига: "Сухие" победы фаворитов и очередной винницкий триллер

Чемпионат Украины перешел в стадию плей-офф.

В 1/4 финала, где игры проводятся до двух побед, в роли хозяев первых «рандеву» выступали команды, занявшие по итогам регулярной части сезона более низкие позиции, нежели их оппоненты.

Фото: kazhany.lviv.ua

Неудивительно, что в противостоянии седьмого в том рейтинге «Буревестника» со вторым «Баркомом-Кажаны» и шестой «Юракадемии» с третьим «Новатором» большинство специалистов отдавало предпочтение гостям. Причем они предрекали, что на легкие победы визитерам не придется рассчитывать, поскольку им будут противостоять коллективы дерзких молодых волейболистов с неуступчивым характером.

Об этом, кстати, свидетельствовали результаты их «междусобойчиков» в «регулярке». Так, львовяне, хотя и выиграли у черниговчан все встречи - 3:1 и 3:2 (на выезде), 3:0 и 3:1 (дома), все же четыре партии вынуждены были отдать. Хмельнитчанам в выяснениях отношений с «юристами» на чужой площадке вообще пришлось туго: в одной из «пятихаток» уступили 2:3 и в другой - выцарапали победу 3:2, а на своей, правда, дважды взяли верх «всухую» по сетам 3:0.

Что же касается разборок между земляками пятым в рейтинге «Сердцем Подолья» и четвертой «Винницей», то тут вряд ли бы кто-то отважился на прогнозы. Еще бы, ведь в «регулярке» их «дерби» напоминало боевые триллеры, принесшие каждой из команд по две победы в максимальных пяти партиях.

Как рассказал наставник «Баркома-Кажаны» Угис Крастиньш, несмотря на то, что его команда превосходила «Буревестник» во всех волейбольных элементах, ей выигрыш в трех сетах дался далеко не просто. Подопечные черниговского тренера Романа Носко, уступая визитерам в классе и подборе мастеровитых исполнителей, оказывали львовянам яростное сопротивление. А их либеро Андрей Жуков - вообще на задней линии буквально творил чудеса, вытягивая порой даже самые «мертвые» мячи.

Хотя гости практически в каждой партии вели в счете, все же успеха они добивались только в концовках. Причем во всех сетах хозяевам удавалось перейти 20-очковый рубеж, а во втором - даже изрядно пощекотать фаворитам нервы, уступив минимально по волейбольным меркам с разницей в два очка.

У прикарпатцев, как всегда, четко дирижировал командными действиями их капитан связующий Владислав Диденко. Получая от него выверенные и удобные для атаки передачи, нападающие поражали цель. Особенно преуспел в этом доигровщик Евгений Кисилюк, которому под стать, начиная со второй партии, был диагональщик Владимир Тевкун.

Ожидалось, что «Юракадемия», если и проиграет дома «Новатору», то, по крайней мере, в очень крутой борьбе. И первая партия, казалось, была предвестником этого. В ней, судя по словам наставника «юристов» Владимира Романцова, ударно потрудился в нападении капитан его воспитанников диагональщик Виктор Шаповал, чьи неотразимые атакующие действия приносили гостям самые большие неприятности. Хозяева имели хорошие шансы открыть счет по сетам, если бы пять их ударов не пришлись в нижний трос сетки. Поэтому и упустили свое преимущество в игре «на больше-меньше».

И что же дальше? А то, что «юристы» во втором и третьем сетах не выполнили установок своего тренера. Особенно это относится к связующим Александру Русину, Сергею Рябову и Михаилу Столбунову, чьи замены одного на другого не приносили должной эффективности. Да и обычно самый надежный «первый темп» Андрей Рогожин был явно не похож на самого себя ни на блоке, ни в атаке. Плюс еще у хозяев явно «поплыл» прием. Старались тот же Шаповал и Дмитрий Лойтаренко внести перелом в игру , но не нашли должной поддержки у партнеров. В то же время подшефные хмельницкого тренера Романа Ковальчука, среди которых особенно выделялись форварды Дмитрий Виецкий и Андрей Тупчий явно доминировали на площадке.

В стартовой партии винницкого триллера лидерство сразу же захватили подопечные наставника «Сердца Подолья» Валерия Копылова. К середине сета они создали солидный отрыв 14:7, далее вели - 18:11 и 20:12. Казалось, что спокойно доведут эту партию до победного конца. Тем паче, что в составе подшефных тренера «Винницы» Васифа Талибова отсутствовали загрипповавший основной доигровщик Тимофей Полуян, переведенный в дочернюю команду высшей лиги центральный блокирующий Сергей Руденко. К тому же, неожиданно получил травму бывалый мастер распасовки связующий Сергей Щавинский, которого заменил на площадке его молодой дублер Алексей Головень. И, как ни странно, течение игры пошло вспять. Причем в большей степени это относится к «сердечкам», у которых посыпались ошибка за ошибкой, в чем особенно «преуспели» доигровщики Иван Слинчук и Олег Ставнийчук. Так что предпринятая волейболистами «Винницы» погоня увенчалась сначала паритетными 23:23, а затем - и взятой «на больше-меньше» партией.

Замена во втором сете Слинчука на Александра Наложного привнесла в действия «Сердца Подолья» свежую струю. Плюс, несмотря на еще дающую о себе знать травму, напомнил о своих незаурядных бомбардирских способностях капитан команды и ее диагональщик Владимир Сидоренко. У «Винницы» же, в отличие от конкурента, пошли провалы на приеме и в защите, у нападающих испортился прицел. Короче говоря, «Сердце Подолья» уверенно выиграло второй сет, а в третьем, уступая перед входом в эндшпиль 19:21, склонило чашу весов на свою сторону.

Однако в четвертой партии произошла оборотка. Правда, ведя 21:16, «Винница» чуть было не упустила все свое преимущество. А вот на пятом укороченном тай-брейке в очередной оборотке уже диктовала свои условия команда «Сердце Подолья». К смене командами половин площадки она вела 8:4 и потом, уверенно контролируя ход событий, выиграла и этот сет, и с ним - первый матч 1/4 финала.

По мнению бывшего главного тренера клуба «Винница», а ныне его вице-президента Александра Бондаренко, его команда в этом матче уступила, прежде всего, из-за ошибок в доводке мяча, плохо срабатывал групповой блок, особенно в третьей зоне. Не столь агрессивной, как того бы хотелось, была подача. Претензий нет, пожалуй, только к либеро Анастасию Остроумову, проведшему встречу на хорошем уровне. У «Сердца Подолья» главным оружием была подача, в исполнении которой особенно отличился связующий Виталий Осадца, принося своей команде нацеленными и коварными планерами по три-четыре подряд очка. Да и агрессивные силовые начальные удары Сидоренко тоже были результативными.

Перед ответными домашними матчами у «Баркома-Кажаны» и «Новатора», безусловно, более чем предпочтительные шансы пройти в 1/2 финала. Мало кто сомневается в том, что действующий чемпион страны «Локомотив» в перенесенных по договоренности сторон матчах в его родной Харьков одолеет «Днепр». А вот предсказывать, кому улыбнется Фортуна в очередном винницком «дерби», безусловно, никто и не отважится...

Владимир КАЗИМИРОВ, Спорт-Экспресс в Украине

Буревестник (Чернигов) - Барком (Львов) - 0:3 (21:25, 23:25, 21:25), время (21:25, 23:25, 21:25), время игры - 76 минут.

Юракадемия (Харьков) - Новатор (Хмельницкий) - 0:3 (24:26, 14:25, 18:25), 73 минуты.

Сердце Подолья (Винница) - Винница - 3:2 (25:27, 25:21, 25:23, 23:25, 15:9), 118 минут.

Матч Днепр - Локомотив (Харьков) состоится позже.

Ответные матчи - 28 марта, дополнительные (при необходимости) - 29 марта.