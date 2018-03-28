В Бахрейне Формула-1 увидит свое будущее

Руководство Формулы-1 планирует провести для команд презентацию нового технического регламента в рамках уик-энда Гран При Бахрейна, который состоится с 6 по 8 апреля.

Базовый формат новых правил был представлен в прошлом сезоне – согласно ему, предполагалось перейти на стандартные детали и сократить возможность для развития моторов. Эта идея была негативно воспринята Ferrari и Mercedes: с их сторон даже звучали угрозы создать альтернативный чемпионат. Новый моторный регламент был пересмотрен для того, чтобы удовлетворить всех производителей.

Еще одним аспектом "новой Формулы-1" должен стать контроль над расходами и новое коммерческое соглашение между командами. Неизвестно, будет ли на встрече в Бахрейне затронут вопрос нового Договора согласия. Действующий документ истекает в конце 2020 года, и пока ни одна команда его не продлила.


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