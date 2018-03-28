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2018-03-28
Швейцарец Гримм стал единственным кандидатом на пост главы украинской премьер-лиги. Футбол
Действующий президент УПЛ Генинсон решил не баллотироваться на новый срок
Фото: www.fpl.ua
Швейцарский юрист Томас Гримм зарегистрирован единственным кандидатом на пост главы Украинской футбольной премьер-лиги, сообщается на официальном сайте организации.
Действующий президент лиги Владимир Генинсон решил не баллотироваться на новый срок. Гримм ранее возглавлял Швейцарскую футбольную лигу.
Отчетно-выборное общее собрание участников УПЛ пройдет 6 апреля в Киеве.
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