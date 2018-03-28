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Швейцарец Гримм стал единственным кандидатом на пост главы украинской премьер-лиги. Футбол Действующий президент УПЛ Генинсон решил не баллотироваться на новый срок Фото: www.fpl.ua Швейцарский юрист Томас Гримм зарегистрирован единственным кандидатом на пост главы Украинской футбольной премьер-лиги, сообщается на официальном сайте организации. Действующий президент лиги Владимир Генинсон решил не баллотироваться на новый срок. Гримм ранее возглавлял Швейцарскую футбольную лигу. Отчетно-выборное общее собрание участников УПЛ пройдет 6 апреля в Киеве .

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