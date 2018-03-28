Отбор ЧМ-2018 (U-20): Лишь бы за тревогой не загуляла надежда

Надо же! И первая, и молодежная наши сборные угодили в одну отборочную группу с гандболистками Хорватии.

Естественно, в турнирах разного толка. Если у национальной команды еще будет свидание второго июня на площадке придунайского Вуковара, то наша компания U-20 уже отстрелялась. Увы, без прикупа.

Воскресенье. Клуж-Напока. Румыния - Украина - 28:27. Татьяна БОРЕЙЧУК (№19) и София БЕЗРУКОВА сомкнули ряды в центре обороны гостей. Фото: fanhandbal.ro

А начали подопечные Василия Козара свои выступления в румынском городе Клуж-Напока с ожидавшейся победы над ровесницами из Грузии. Эдакая разминка перед решающим спором как минимум за вторую и, напомню, зачетно-проходную позицию, с Хорватией. Та, на старте, уступила хозяйкам. Уже в этой встрече обозначились лидеры румынской атаки - левая полусредняя Сорина-Мария Тырка из брашовской «Короны», центральная разыгрывающая Ралука-Мария Петрусь (кстати, любимица болельщиков именно «Клужа»), плюс линейная Теодора Попеску из «Крайовы».

Но, вернемся к нам и хорваткам. В румынских воротах расписались многие из «клетчатых», и - по чуть-чуть. Разве что Антония Чивляк набросала пять «шайб». К слову она выступает в основе загребской «Локомотивы», который после побед над голландским «Вирто Квинтус» пробился, на секундочку, в полуфинал Кубка Вызова. Так вот, против Украины ей удалось отметиться только дважды. На авансцену вышли, во-первых, голкипер Магдалена Ечимович, а в поле - Тена Япунджа, Катарина Мразович и Йосипа Касель. Предполагаю, их наставник Иван Еркович разработал план с жесткой, почти мужской обороной. Как следствие, немецкие дамы-рефери Майке Мерц и Таня Шилья принялись гасить очаги напряженности. Балканкам выписали, в итоге, 12 минут штрафа, украинкам - вдвое меньше. Зато выдали прямую «красную» Анастасии Мелекесцевой на 54-й минуте. Спросите - за что? Дам слово наставнику сине-желтых:

- Сперва скажу, что нам не хватило под занавес встречи, разве только Насти? Накануне, в безобидной ситуации с грузинками, неудачно приземлилась после броска Ира Зинатуллина. Потом поездка в местную больницу, гипс и все такое. Конечно, пришлось корректировать «задних» игроков и переводить Татьяну Поляк к центру, либо Светлану Аксенову. Что же касается удаления, то поверьте: сейчас на международной арене не практикуется откровенное «отбивание головы» арбитрами. Мелекесцева жестко уложила нападающую на спину. Знаете, наши клубные и даже юношеские тренеры нередко призывают «вставить» сопернику, и во внутренних соревнованиях такая защита нередко сходит с рук. Там - нет. Нас судили вполне толерантно, но мы, как говорится, не забили свое.

- Василий Николаевич, но приди эта игра к поражению в один-два мяча, можно было бы посетовать на нефарт, но тут же шесть!

- Стоп, мы ведь вели до 54-й минуты, тактически ничем не уступали. А вот с манерой Ечимович и впрямь не справились, и отношу это на постановку дел в хорватском гандболе. У них в штаб входит наставник узкого вратарского профиля, с которым они разбирают каждую команду поименно. В свою очередь, наши голкиперы в данном матче не очень выручили, и я себя вдогонку упрекаю, что лучше взял бы еще одного полевого вместо третьего вратаря. Это принципиально, когда свежий выходит и поддерживает взятый темп. Нас на концовку отчасти не хватило.

- Верили в возможность переиграть хозяек с нужным перевесом, чтобы угадать в «закрутке трех»? И смотрите, за Тыркой и против нас «не заржавело»…

- Еще бы - она ведь бомбардир Евро-2017 (U-19), проходившего в Словении. Но ведь ее бросили в бой примерно на восьмой минуте, что вновь подтверждает высокую степень взаимозаменяемости у ведущих сборных. Одни выматывают противника, другие на свежачка делают результат. Или одна бригада работает на переходах, другая делает ставку на позиционное нападение. По сути, ты обязан иметь две сопоставимые «семерки», плюс пару джокеров в рукаве на завершающие минуты. Нам же опять не хватило выносливости. На пульсе в «180» серьезную команду не перебегаешь.

Да и сама мысль игровая не срабатывает так, как при «120». И еще. Мелекесцева после того отстранения, должна была пропустить решающий игровой день. Хотя при всем спокойствии румынских гандболисток за путевку, они играли с нами всерьез, но гляньте наш счет и тот, что у них с хорватками, которых хозяйки превзошли на голову. Да, в третьем матче Лиза Воронько здорово отстояла, и хотел бы отметить вообще ужгородских сборниц.

- Вызвал ли и у румынской публики такой, по сути, юниорский турнир, достаточный интерес?

- Вопрос риторический. Там гандбол не жалуется на внимание, в принципе. Кстати, в воскресенье нашей команде выдали квоту билетов на вечерний отборочный матч Румыния - РоSSия в квалификации ЧЕ-2018. Оказался один «лишний», и его хотели буквально выцарапать друг у друга болельщики. Представляете, это в почти десятитысячный зал. Между прочим, у местной сборной появлялась на замену в воротах с номером 20 на спине Юля Думанская, уроженка райцентра Городенка, которая занималась и у нас, во Львовском училище физкультуры.

Можете себе представить эйфорию, когда компания Хосе Мартина Амброзио Седреса победила 26:25! Имя испанца говорит само за себя - как игрок он держал над головой трофей Лиги чемпионов за «Портленд Сан-Антонио» в начале «нулевых», а сейчас параллельно с румынками тренирует элитный венгерский «Дьер», трехкратного клубного чемпиона континента по 2017-й включительно.

- Мы чуть отвлеклись… Если спрошу вас - может ли молодежка уже сегодня рекомендовать ряд кандидатов в национальную команду? Также я малость удивился - в ваших рядах не было Наталии Сытенькой из «Реала» и Анны Дябло из «Днепрянки», а ведь несмотря на нежный возраст они там на ведущих ролях…

- Безусловно, перспективный резерв есть, но вы думаете, первая сборная не следит, допустим, за Марьяной Маркевич, Яной Готрой или теми же Поляк и Воронько? У нас как у классика, «узок круг этих революционеров». К тому же, списки составлялись раньше, и посмотрели мы на сборах тех, кого удалось привлечь. Напомню, что меня утвердили на команде 1998 г.р. лишь в декабре.

Насколько известно, юная Дябло вызывалась в марте по линии взрослой сборной, что уже для нее серьезный аванс. Вот буквально 6 - 7 апреля у них в Херсоне исключительно принципиальные игры с николаевским клубом, где на кону третье место в чемпионате Украины. Там, надеюсь, Наташа и Аня вместе с партнершами выдадут товар лицом. А вообще картина такова, что как в той песне «От печали до радости рукою подать». Надо планомерно работать, вот единственный рецепт.

…Пан Василь вспомнил один из хитов Юрия Антонова, но как по мне, если оценивать наше выступление в Клуже скорее помогла бы другая песня на стихи , увы, ушедшего пэта и режиссера Александра Косарева: «А где-то гуляет радость, а где-то шумит тревога, а где-то живет надежда». Взять бы эту самую надежду в советчицы, тогда и тревога не загуляет.

Евгений КАРЕЛЬСКИЙ, Спорт-Экспресс в Украине

Группа 2. 1-й тур . Украина - Грузия - 37:16 (21:9). У: Готра (8), Аксенова (5), Череп (4), Поляк (4). Г: Кунелашвили (8), Квелашвили (4). Хорватия - Румыния - 25:33 (14:17).

2-й тур . Хорватия - Украина - 29:23 (13:14). Х: Япунджа (7), Касель (5), Мразович (4). У: Готра (7), Поляк (4). Румыния - Грузия - 32:13 (17:7).

3-й тур . Румыния - Украина - 28:27 (16:16). Р: Тырка (8), Попеску (7), Петрусь (4). У: Поляк (6), Аксенова (6). Грузия - Хорватия - 18:33 (6:16).

Итоговая таблица

И В Н П М О

1. Румыния 3 3 0 0 93-65 6

2. Хорватия 3 2 0 1 87-74 4

3. УКРАИНА 3 1 0 2 87-73 2

4. Грузия 3 0 0 3 47-102 0