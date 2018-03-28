Все призовые украинских биатлонистов в сезоне 2017/18

Стали известны суммы призовых украинских спортсменов по итогам Кубка мира по биатлону сезона 2017/2018 годов.

Лидер женской сборной Украины Юлия Джима по ходу олимпийского сезона пополнила свой банковский счет на 55 тысяч евро – киевлянка впервые в карьере завоевала личное золото на чемпионате Европы, трижды становилась призером на этапах Кубка мира и семь раз финишировала в топ-15.

Джима могла рассчитывать на 6 тысяч евро бонуса в случае попадания в топ-10 личного зачета Кубка мира, но пропуск финального этапа в Тюмени не позволил Юлии удержаться на десятой строке.

Вита Семеренко с двумя подиумами и четырьмя финишами в "денежной" зоне за сезон заработала 35 500 евро. Валя Семеренко на этапах Кубка мира семь раз попадала в топ-15, что с учетом выступлений в эстафетах принесло ей 18 500 евро. Лучшим среди мужчин стал Дмитрий Пидручный – биатлонист из Тернополя в Кубке мира трижды попадал в топ-15, а на этапе в Контиолахти в составе смешанной эстафете помог сборной занять второе место. Всего за сезон Пидручный заработал 12 500 евро.

Помимо вышеперечисленных биатлонистов в топ-10 по призовым вошли Ирина Варвинец (9 650 евро), Юлия Журавок (9 400), Артем Прима (7 400), Елена Пидгрушная (6 500), Анастасия Меркушина (5 500) и Владимир Семаков (3 000).

Кроме того, женская сборная Украины за попадание в топ-6 Кубка наций получила бонус от IBU в размере 19 тысяч евро. Победители Кубка наций заработали по 44 тысяч евро.