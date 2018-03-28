Диего Коста: Все увидели, чего стоит Аргентина без Месси

Нападающий сборной Испании Диего Коста отметил, как много значит для сборной Аргентины Лионель Месси. Не секрет, что в течение всей карьеры Месси подвергают критике за не столь яркую и результативную игру в составе национальной команды. Масла в огонь добавляют и неудачи "небесно-голубых" в финалах крупных турниров: Аргентина дважды уступала в решающих поединках Кубка Америки и один раз - в финале чемпионата мира 2014.

Тем не менее, Диего Коста уверен: Аргентина должна быть благодарна Месси.

- В Аргентине любят критиковать Месси. Что ж, сегодня все увидели, чего стоит эта команда без него. Аргентина должна заботиться о Лео. Они должны быть ему благодарны. Где бы они были, если бы не Месси? - заявил Диего Коста по окончании контрольного матча сборных Испании и Аргентины.

Напомним, что в спарринге, который прошел накануне в Мадриде, испанцы разгромили своего соперника - 6:1. Месси не принимал участия в игре из-за проблем с подколенным сухожилием.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Новая трагедия: сердечный приступ американского баскетболиста на площадке Новая трагедия: сердечный приступ американского баскетболиста на площадке
Ребров: В Саудовской Аравии нужно уметь идти на компромиссы. ФутболРебров: В Саудовской Аравии нужно уметь идти на компромиссы. Футбол
Во время матча с Уэльсом игроки сборной Китая заклеили татуировки скотчем. ФутболВо время матча с Уэльсом игроки сборной Китая заклеили татуировки скотчем. Футбол
Португалия в Женеве оказалась за тайм разгромлена НидерландамиПортугалия в Женеве оказалась за тайм разгромлена Нидерландами
Италия в концовке спасла матч с Англией на УэмблиИталия в концовке спасла матч с Англией на Уэмбли
Блок рекламы


Похожие новости
Месси ушел с трибуны после шестого гола в ворота Аргентины. ФутболМесси ушел с трибуны после шестого гола в ворота Аргентины. Футбол
Испания - Аргентина - 6:1: смотреть видеообзор матча. ФутболИспания - Аргентина - 6:1: смотреть видеообзор матча. Футбол
Месси: Мы с Дибалой не можем играть вместеМесси: Мы с Дибалой не можем играть вместе
Ромащенко: Кременчуку уже нечего терять, это их последний шансРомащенко: Кременчуку уже нечего терять, это их последний шанс
Месси: Стать чемпионом мира? Сейчас или никогда! ФутболМесси: Стать чемпионом мира? Сейчас или никогда! Футбол
Александр Алиев: Хуанде Рамос мне ничего не дал. ФутболАлександр Алиев: Хуанде Рамос мне ничего не дал. Футбол
Месси - Неймару: не иди в Реал, иди к Пепу в Сити. ФутболМесси - Неймару: не иди в Реал, иди к Пепу в Сити. Футбол
Инс: Салаху не стоит уходить из Ливерпуля. ФутболИнс: Салаху не стоит уходить из Ливерпуля. Футбол
Батистута: У Месси нет харизмы Марадоны. ФутболБатистута: У Месси нет харизмы Марадоны. Футбол
Месси будет тренироваться на базе "Реала"Месси будет тренироваться на базе "Реала"
Последние новости
Подгружаем последние новости