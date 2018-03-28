Диего Коста: Все увидели, чего стоит Аргентина без Месси

Нападающий сборной Испании Диего Коста отметил, как много значит для сборной Аргентины Лионель Месси. Не секрет, что в течение всей карьеры Месси подвергают критике за не столь яркую и результативную игру в составе национальной команды. Масла в огонь добавляют и неудачи "небесно-голубых" в финалах крупных турниров: Аргентина дважды уступала в решающих поединках Кубка Америки и один раз - в финале чемпионата мира 2014.

Тем не менее, Диего Коста уверен: Аргентина должна быть благодарна Месси.

- В Аргентине любят критиковать Месси. Что ж, сегодня все увидели, чего стоит эта команда без него. Аргентина должна заботиться о Лео. Они должны быть ему благодарны. Где бы они были, если бы не Месси? - заявил Диего Коста по окончании контрольного матча сборных Испании и Аргентины.

Напомним, что в спарринге, который прошел накануне в Мадриде, испанцы разгромили своего соперника - 6:1. Месси не принимал участия в игре из-за проблем с подколенным сухожилием.