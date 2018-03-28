Президент Федерации биатлона Украины не видит в сборной ни Пидгрушную, ни Валю Семеренко
Следующий олимпийский цикл подразумевает смену поколений
Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак рассказал о будущем женской и мужской команд, а также о подготовке к следующему олимпийскому циклу и смене поколений в сборной.
В частности, Брынзак надеется, что сегодняшний лидер женской сборной – Юлия Джима не завершит спортивную карьеру и продолжит выступления за сборную.
Кроме того, президент Федерации биатлона заявил, что при формировании нового молодого коллектива, он не видит, что в команде будут Елена Пидгрушная и Валя Семеренко.
"У них специфические требования, состояние, которое требует специфического внимания, а это будет влиять на молодежь. Думаю, им лучше будет тренироваться индивидуально – по своим планам, со своими тренерами, а мы будем помогать", - отметил Брынзак.
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