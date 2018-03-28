В среду Донбасс может стать чемпионом Украины по хоккею

В среду, 28 марта, в Дружковке пройдет пятый матч финальной серии плей-офф Украинской хоккейной лиги (УХЛ), в которой встречаются "Донбасс" и "Кременчук".

На данный момент дончане ведут в серии до четырёх побед 3:1, а это говорит о том, что этот поединок может стать последним. Это означает, что для «Кременчука» крайне необходима победа именно в этом матче, чтобы продлить серию и получить шанс побороться за золотые медали.

Если говорить о прошлых поединках, которые команды сыграли в Кременчуге, то стоит отметить настрой и характер "горожан", который они проявили, что в первом матче (4:3), что во втором, в котором ударный второй период помог одержать победу уже дончанам (5:2).

Но, даже уступив во второй двадцатиминутке четвёртого матча, команда Александра Савицкого не опустила руки, и весь заключительный отрезок встречи всеми силами старалась отыграться. Однако надёжная игра голкипера и обороны донецкой команды не позволили кременчужанам сравнять счёт в серии.

Очевидно, что сегодня дончан будут гнать вперёд свои трибуны. Отдельной мотивацией для донецкой команды станет возможность закончить финальную серию дома и завоевать шестое чемпионство при родных дружковских трибунах.

Добудет ли «Донбасс» шестое чемпионство в пятом финальном поединке или "горожане" всё-таки смогут отыграться и вернуть серию на домашний «Айсберг», все любители хоккея смогут узнать в 18:45 в эфире телеканала XSPORT.