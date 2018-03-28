Гецко: Шевченко затянул с заменой Марлоса. Футбол

Автор первого гола сборной Украины Иван Гецко поделился впечатлениями от матч национальной команды против Японии.

«Нельзя сказать, что мы прибавили по сравнению с матчем против Саудовской Аравии. Да и состав вновь был не оптимальный, но, тут ничего не поделаешь, Андрей Шевченко продолжает поиски. Очень насторожила концовка матча, последние минут десять нашей сборной на поле не было видно. А японцы проявили феноменальную самоотдачу. Поняли, что терять им нечего и начали играть так, будто только вышли на поле. Чуть было не помог им сравнять счет наш голкипер, который решил заострить игру у своих ворот».

«Надо было раньше менять Марлоса, он когда устает и у него пропадает легкость, то и импровизация исчезает. Ну и никуда не делась наша вечная проблема с последним пасом. Думаю, счет должен был быть 3:1 или 4:1, тогда бы обошлось без нервов в концовке».

«Эти спарринги должны пойти нам на пользу. Ведь они дали тренерскому штабу пищу для размышлений и помогут понять, есть ли полноценные замены основным футболистом. Тренеры искали различные варианты состава, это нормальное явления. Главное, сделать правильные выводы».


Terrikon со ссылкой на Вести


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