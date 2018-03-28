НБА: результаты матчей 28 марта
Восемь матчей регулярного чемпионата состоялись в Национальной баскетбольной ассоциации.
Вашингтон - Сан-Антонио - 116:106 (21:24, 38:21, 29:21, 28:40)
ВУ: Моррис - 15, Портер - 14
СА: Олдридж - 13, Форбс - 12
Торонто - Денвер - 114:110 (25:23, 33:35, 24:27, 32:25)
ТР: Ванвлит, Дерозан, Валанчунас - по 15
ДН: Йокич - 29+16 подборов, Миллсап - 20
Майами - Кливленд - 98:79 (29:18, 25:16, 21:25, 23:20)
МХ: Олиник - 19, Ричардсон, Джонсон - по 15
КК: Джеймс - 18, Худ - 15
Хьюстон - Чикаго - 118:86 (31:23, 29:16, 27:18, 31:29)
ХР: Гордон - 31, Ариза - 21
ЧБ: Маркканен - 22, Валентайн, Килпатрик - по 12
Нью-Орлеан - Портленд - 103:107 (24:20, 25:26, 26:25, 28:36)
НП: Дэвис - 36+14 подборов, Холидэй - 21+11 подборов +11 передач
ПТ: Лиллард - 41, Нуркич - 21+10 подборов
Сакраменто - Даллас - 97:103 (20:25, 25:28, 25:22, 27:28)
СК: Лабисьер - 19, Куфос - 15
ДМ: Барнс - 20, Смит - 19
Голден Стэйт - Индиана - 81:92 (27:18, 21:21, 22:29, 11:24)
ГС: Янг Н. - 12, Кук, Игудала - по 11
ИП: Оладипо - 24, Янг Т. - 17+10 подборов, Богданович - 17
Клипперс - Милуоки - 105:98 (35:29, 27:27, 16:26, 27:16)
ЛК: Харрис - 19, Уилльямс - 16
МБ: Адетокунбо - 26, Миддлтон - 22
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Спорт
28.03.2018 11:10