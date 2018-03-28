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НБА: результаты матчей 28 марта Восемь матчей регулярного чемпионата состоялись в Национальной баскетбольной ассоциации. Вашингтон - Сан-Антонио - 116:106 (21:24, 38:21, 29:21, 28:40)

ВУ: Моррис - 15, Портер - 14

СА: Олдридж - 13, Форбс - 12 Торонто - Денвер - 114:110 (25:23, 33:35, 24:27, 32:25)

ТР: Ванвлит, Дерозан, Валанчунас - по 15

ДН: Йокич - 29+16 подборов, Миллсап - 20 Майами - Кливленд - 98:79 (29:18, 25:16, 21:25, 23:20)

МХ: Олиник - 19, Ричардсон, Джонсон - по 15

КК: Джеймс - 18, Худ - 15 Хьюстон - Чикаго - 118:86 (31:23, 29:16, 27:18, 31:29)

ХР: Гордон - 31, Ариза - 21

ЧБ: Маркканен - 22, Валентайн, Килпатрик - по 12 Нью-Орлеан - Портленд - 103:107 (24:20, 25:26, 26:25, 28:36)

НП: Дэвис - 36+14 подборов, Холидэй - 21+11 подборов +11 передач

ПТ: Лиллард - 41, Нуркич - 21+10 подборов Сакраменто - Даллас - 97:103 (20:25, 25:28, 25:22, 27:28)

СК: Лабисьер - 19, Куфос - 15

ДМ: Барнс - 20, Смит - 19 Голден Стэйт - Индиана - 81:92 (27:18, 21:21, 22:29, 11:24)

ГС: Янг Н. - 12, Кук, Игудала - по 11

ИП: Оладипо - 24, Янг Т. - 17+10 подборов, Богданович - 17 Клипперс - Милуоки - 105:98 (35:29, 27:27, 16:26, 27:16)

ЛК: Харрис - 19, Уилльямс - 16

МБ: Адетокунбо - 26, Миддлтон - 22

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