Месси ушел с трибуны после шестого гола в ворота Аргентины. Футбол

Звезда сборной Аргентины Лионель Месси не стал досматривать до конца матч своей команды против испанцев, который прошел во вторник в Мадриде. Месси пропускал этот спарринг из-за проблем с подколенным сухожилием, а в его отсутствие "небесно-голубые" потерпели одно из самых тяжелых поражений в своей истории - 1:6.

Как заметили телевизионщики, нервы одного из лучших футболистов современности не выдержали за 15 минут до конца матча, когда Иско, оформив хет-трик, установил окончательный счет. После этого Месси покинул трибуну и уже на нее не возвращался.

Это всего третий случай в истории, когда сборная Аргентины уступает со счетом 1:6. Первый был зафиксирован на чемпионате мира 1958 года, когда "небесно-голубых" разгромила сборная Чехословакии. Второй - в 2009, в квалификации ЧМ по футболу 2010, где аргентинцы были биты сборной Боливии.




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