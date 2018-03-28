НХЛ: Тарасенко приносит победу Сент-Луису, Радулов - Далласу

Девять матчей регулярного чемпионата состоялись в Национальной хоккейной лиге.

2017-18, Чемпионат НХЛ . Игровой день 2018-03-28. Результаты всех матчей

"Нью-Джерси" - "Каролина" - 4:3 (1:2, 1:0, 2:1)

"Нью-Джерси" укрепил свои позиции в зоне плей-офф Восточной конференции, обыграв прямого конкурента за путевку - "Каролину". Дубль в составе "Дэвилз" на счету Кайла Палмиери. По шайбе в ворота "Ураганов" отправили Павел Заха и Стефан Нейсен.

"Оттава" - "Айлендерс" - 3:4 (2:1, 0:2, 1:1)

Гол Эндрю Лэдда за 2 минуты и 3 секунды до окончания 3-го периода стал победным для "Айлендерс" в поединке с "Оттавой". В составе "Островитян" также забивали Андерс Ли, Энтони Бовилье и Брок Нельсон.

"Детройт" - "Питтсбург" - 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)

"Питтсбург" отдалился от лидера Столичного дивизиона "Вашингтона" на 5 очков после поражения от "Детройта". Ворота "Пингвинз" поражали Люк Глендинг (дважды), Франс Нильсен, Николас Кронвалль и Даррен Хелм. Результативная передача в составе "Питтсбурга" на счету Евгения Малкина.

"Виннипег" - "Бостон" - 5:4 ПБ (1:1, 2:0, 1:3, 0:0, 1:0)

"Бостон" не использовал возможность подняться на первое место в Атлантическом дивизионе, уступив "Виннипегу". Победной для "Джетс" стала попытка Патрика Лайне в серии буллитов, а в основное время матча хет-трик на своей счет записал Брендон Танев.

"Нэшвилл" - "Миннесота" - 2:1 ПБ (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Единственная точная попытка Кайла Терриса в серии буллитов принесла "Нэшвиллу" победу над "Миннесотой". В основное время матча в составе победителей отличился Роман Йоси. Голкипер "Предаторс" Пекка Ринне отразил за матч 22 броска по воротам.

"Сент-Луис" - "Сан-Хосе" - 3:2 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 1:0)

"Сент-Луис" вошел в зону плей-офф Западной конференции, благодаря победе над "Сан-Хосе". Победной для "Блюз" стала шайба Владимира Тарасенко, который отличился на 3-й минуте овертайма. Ему же удалось сравнять счет в матче. Теперь на счету россиянина 31 точный бросок в сезоне.

"Даллас" - "Филадельфия" - 3:2 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 1:0)

"Даллас" прервал серию поражений из восьми матчей, обыграв дома "Филадельфию". Победу "Старз" на 1-й минуте овертайма принес точный бросок Александра Радулова. Также в составе победителей отличились Радек Факса и Брэтт Ритчи. Одна из шайб "Флайерз" на счету Ивана Проворова.

"Эдмонтон" - "Коламбус" - 3:7 (3:3, 0:3, 0:1)

"Коламбус" опередил "Филадельфию" и поднялся на третье место в Столичном дивизионе, крупно обыграв "Эдмонтон". Хет-трик и ассист на счету Томаса Ванека. По шайбе в ворота "Ойлерз" отправили Артемий Панарин, Бун Дженнер, Кэм Аткинсон и Маркус Нутиваара. Голкипер "Блю Джекетс" Сергей Бобровский отразил за матч 22 броска. Свою 40-ю шайбу в сезоне в составе "Эдмонтона" забросил Коннор Макдэвид. Добавив к этому 2 результативные передачи он закрепился в статусе лидера рейтинга бомбардиров лиги (102 очка).

"Ванкувер" - "Анахайм" - 4:1 (1:0, 0:1, 3:0)

"Анахайм" поступился третьей строкой турнирной таблицы Тихоокеанского дивизиона после поражения от "Ванкувера". Дублем в составе победителей отметился Брэндон Саттер. По шайбе на счету Сэма Ганье и Алекса Биеги. Голкипер "Кэнакс" Якоб Маркстрем отразил за матч 23 броска.