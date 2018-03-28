Линекер: Система видеоповторов нас всех повеселит на ЧМ 2018. Футбол

Экс-форвард сборной Англии Гари Линекер, ныне являющийся футбольным экспертом на телевидении, бросил несколько едких фраз в адрес системы видеоповторов VAR, которая будет применена на матчах финального турнира ЧМ по футболу 2018.

Поводом послужил эпизод, который произошел в конце контрольного поединка сборных Англии и Италии (1:1). Арбитр встречи Дэниз Айтекин воспользовался системой VAR, чтобы зафиксировать фол в штрафной англичан и назначить в ворота хозяев пенальти.

- VAR привнесет множество веселья в ЧМ-2018. Если таким образом система видеопомощи пытается нас наказать, то лучше, чтобы это случилось сейчас. Чистая и заслуженная победа, очевидно, была украдена у англичан, - считает Линекер.

Впрочем, другие эксперты оспорили суждение Линекера, посчитав, что нарушение в штрафной сборной Англии действительно было.




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