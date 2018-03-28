Италия в концовке спасла матч с Англией на Уэмбли

Сборные Англии и Италии разошлись миром в товарищеском поединке на "Уэмбли". Счет в первом тайме открыли англичане, когда Лингард без свистка арбитра быстро разыграл штрафной, выведя на удар Варди - 1:0. Во втором тайме судья Айтекин принял решение уже в пользу итальянцев, когда Тарковски сфолил в своей штрафной. Инсинье четко пробил с "точки" и принес гостям ничью 1:1.

2017-18, Товарищеские матчи. Сборные.

Англия - Италия 1:1 (1:0)

Голы: Варди, 27 (1:0); Инсинье Л., 87 (пенальти) (1:1)

Англия: Батленд; Уолкер; Триппьер (Роуз, 60); Тарковски; Стоунз (Хендерсон, 73); Дайер; Стерлинг Р.; Янг Э.; Окслэйд-Чемберлен (Лаллана, 60); Лингард (Кук Л., 71); Варди (Рашфорд, 70)

Италия: Доннарумма Дж.; Де Шильо; Дзаппакоста; Бонуччи; Ругани; Жоржиньо; Пеллегрини (Гальярдини, 79); Кандрева (Кьеза Ф., 56); Пароло; Инсинье Л.; Иммобиле (Белотти, 64)

Предупреждения: Окслэйд-Чемберлен, 40; Уолкер, 73; Янг Э., 83




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Новая трагедия: сердечный приступ американского баскетболиста на площадке Новая трагедия: сердечный приступ американского баскетболиста на площадке
Во время матча с Уэльсом игроки сборной Китая заклеили татуировки скотчем. ФутболВо время матча с Уэльсом игроки сборной Китая заклеили татуировки скотчем. Футбол
Сборная Украины U-19 стартует в отборе к Евро-2018Сборная Украины U-19 стартует в отборе к Евро-2018
Ребров: В Саудовской Аравии нужно уметь идти на компромиссы. ФутболРебров: В Саудовской Аравии нужно уметь идти на компромиссы. Футбол
Товарищеский матч: Саудовская Аравия - Украина - 1:1Товарищеский матч: Саудовская Аравия - Украина - 1:1
Блок рекламы


Похожие новости
Испания - Аргентина - 6:1: смотреть видеообзор матча. ФутболИспания - Аргентина - 6:1: смотреть видеообзор матча. Футбол
НБА: результаты матчей 27 мартаНБА: результаты матчей 27 марта
Сборная Украины отправилась на матч с японцами. ФутболСборная Украины отправилась на матч с японцами. Футбол
Головко: Готовим ребят к тому, что с Англией будет непросто. ФутболГоловко: Готовим ребят к тому, что с Англией будет непросто. Футбол
НБА: результаты матчей 25 мартаНБА: результаты матчей 25 марта
НХЛ: Победный гол Тарасенко, 500 матчей Будро и смена лидера рейтинга бомбардировНХЛ: Победный гол Тарасенко, 500 матчей Будро и смена лидера рейтинга бомбардиров
U-16: Украина не удержала победу в матче с ГрузиейU-16: Украина не удержала победу в матче с Грузией
Серхио Рамос провел 150-й матч за сборную ИспанииСерхио Рамос провел 150-й матч за сборную Испании
НБА: результаты матчей 24 ноябряНБА: результаты матчей 24 ноября
Товарищеский матч: Саудовская Аравия - Украина - 1:1Товарищеский матч: Саудовская Аравия - Украина - 1:1
Последние новости
Подгружаем последние новости