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Италия в концовке спасла матч с Англией на Уэмбли Сборные Англии и Италии разошлись миром в товарищеском поединке на "Уэмбли". Счет в первом тайме открыли англичане, когда Лингард без свистка арбитра быстро разыграл штрафной, выведя на удар Варди - 1:0. Во втором тайме судья Айтекин принял решение уже в пользу итальянцев, когда Тарковски сфолил в своей штрафной. Инсинье четко пробил с "точки" и принес гостям ничью 1:1. 2017-18, Товарищеские матчи. Сборные. Англия - Италия 1:1 (1:0)



Голы: Варди, 27 (1:0); Инсинье Л., 87 (пенальти) (1:1)



Англия: Батленд; Уолкер; Триппьер (Роуз, 60); Тарковски; Стоунз (Хендерсон, 73); Дайер; Стерлинг Р.; Янг Э.; Окслэйд-Чемберлен (Лаллана, 60); Лингард (Кук Л., 71); Варди (Рашфорд, 70)



Италия: Доннарумма Дж.; Де Шильо; Дзаппакоста; Бонуччи; Ругани; Жоржиньо; Пеллегрини (Гальярдини, 79); Кандрева (Кьеза Ф., 56); Пароло; Инсинье Л.; Иммобиле (Белотти, 64)



Предупреждения: Окслэйд-Чемберлен, 40; Уолкер, 73; Янг Э., 83

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