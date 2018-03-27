Официально: Англия не будет бойкотировать ЧМ-2018. Футбол

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что Англия отказалась от идеи бойкотировать приближающийся чемпионат мира в РоSSии. По его словам, Футбольная ассоциация Англии решила не смешивать спорт и политику, поэтому команда "Трех львов" будет участвовать в Кубке мира.

"У нас нет планов бойкотировать чемпионат. Футбольная ассоциация - это не правительство", - заявил Джонсон.

Такая идея возникла после скандала с отравлением бывшего роSSийского шпиона Сергея Скриппала 4 марта в Солсбери.

В РоSSии, однако, не будет министров и членов королевской семьи, и Джонсон неоднократно предупреждал, что англичане, которые намерены посмотреть воочию матчи чемпионата мира, должны проявлять бдительность.

В Польше , Исландии, Дании, Швеции, Австралии и Японии есть идея проявить солидарность с Великобританией и официальными лица перечисленных стран также откажутся от поездки в РоSSию на Кубок мира.

Англия в группе G сыграет вместе с Бельгией, Тунисом и Панамой.