Официально: Англия не будет бойкотировать ЧМ-2018. Футбол

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что Англия отказалась от идеи бойкотировать приближающийся чемпионат мира в РоSSии. По его словам, Футбольная ассоциация Англии решила не смешивать спорт и политику, поэтому команда "Трех львов" будет участвовать в Кубке мира.

"У нас нет планов бойкотировать чемпионат. Футбольная ассоциация - это не правительство", - заявил Джонсон.

Такая идея возникла после скандала с отравлением бывшего роSSийского шпиона Сергея Скриппала 4 марта в Солсбери.

В РоSSии, однако, не будет министров и членов королевской семьи, и Джонсон неоднократно предупреждал, что англичане, которые намерены посмотреть воочию матчи чемпионата мира, должны проявлять бдительность.

В Польше, Исландии, Дании, Швеции, Австралии и Японии есть идея проявить солидарность с Великобританией и официальными лица перечисленных стран также откажутся от поездки в РоSSию на Кубок мира.

Англия в группе G сыграет вместе с Бельгией, Тунисом и Панамой.


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