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U-17 мимо Евро: Украине засчитано техническое поражение. Футбол Официальный сайт УЕФА обнародовал решение Контрольно-дисциплинарного органа относительно исхода матча сборной Украины (U-17) в элит-раунде отбора к Евро-2018. Украинской команде засчитано техническое поражение в игре с Сербией (0:3) из-за того, что в ее составе на поле вышли Николай Ярош и Роман Бодня, которые в предыдущих двух встречах квалификации против сборных Ирландии и Испании получили желтые карточки. Дисквалификация футболистов (одна игра) осталась в силе. ФФУ оштрафован на 2000 евро. Напомним, что встреча Сербия - Украина закончилась победой подопечных Олега Кузнецова со счетом 2:1.

Terrikon со ссылкой на ФФУ

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